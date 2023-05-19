الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعي .. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 مايو 2023، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونص مشروع القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ونص التعديل فى جزء منه على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فى سبتمبر 2022، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 14.95 فدان، ناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة، لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إسكان "معاً" المخصص كبديل لسكان المناطق العشوائية، فيما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالى الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.

كما تضمنت القرارت أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على الطلبين المقدمين من كل من شركة "سكاتك" النرويجية، وشركة "ميرسك" الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها فى إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعى الشركتين، فضلاً عن الموافقة على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، والمتعلقة بطلب محافظة شمال سيناء، اعتماد إعادة تقييم الأراضى الواقعة بنطاق المحافظة، للتصرف فيها لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها، والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وذلك فى إطار تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، فى حين تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن تصرف محافظة جنوب سيناء بنظام حق الانتفاع فى قطعتى أرض مساحة كل منهما 300م2 بمنطقة حى النصر، ومنطقة إسكان الشباب بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح إحدى شركات الخدمات البترولية لإقامة منفذ بيع واستبدال اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة القومية للأنفاق بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأعمال الطرح والإسناد والتعاقد والتنفيذ لأعمال التغذية الكهربائية لمحطات الجر الكهربائى للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائى الخفيف.

يأتى هذا إلى جانب اعتماد الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن مشروعين بمحافظتى الأقصر وكفر الشيخ، بإجمالى مساحة قدرها 3 أفدنة، وذلك فى إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التى يتقدم بها المحافظون، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2023، لعدد 374 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2973 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على بعض القرارات المنبثقة عن وحدة حل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التى واجهتها.

أما عن الاجتماعات التى عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً لاستعراض رؤية تحالف "هواوى-تليتك" لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، والرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة "تليتك"، ومدير مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، ونقيب المهن التمثيلية، ومسئولى الجهات المعنية، كما ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالى إلى 2815 كنيسة ومبنى تابعاً، وذلك بحضور وزراء العدل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد أهمية جهود الوزارة فى التطوير المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعمل من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج الطروحات الحكومية فى قطاع الكهرباء، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، بجانب اجتماع مع رئيسة المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها، حيث أكد أن مصر تتبنى سياسة واضحة هى الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس قطاع التعاون الدولى بهيئة الرقابة الإدارية، والعضو بقطاع التعاون الدولى بهيئة الرقابة الإدارية.

وشملت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك اجتماع مع مسئولى البنك الدولى فى مصر لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة الجارى إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والمدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، ومسئول الملف الاقتصادى بالبنك الدولى بمكتب مصر، وخبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وخبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل افتتاح موسم حصاد القمح من منطقة شرق العوينات، والقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة (المرحلة الأولى)، وذلك بحضور وزيرى الداخلية، والنقل، ومسئولى إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية، فيما تم عقد اجتماع لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، حيث أكد على الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة، وتذليل بعض التحديات لتسريع وتيرة انطلاقها، استثماراً للمقومات الواعدة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال، وذلك بحضور وزيرى الداخلية، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس قطاع النقل البحري.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفيرة النرويج لدى مصر، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة؛ بشأن التعاون فى مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصرى 2023-2024، فيما عقد سيادته مؤتمر صحفى لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذى ترأسه السيد رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث حرص على فتح باب الحوار وطرح التساؤلات من قبل الصحفيين والإعلاميين، للرد عليها وتوضيحها، كما قام سيادته بجولة بعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التى تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودى التابعة لمركز الصف، ورافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فى حين تفقد سيادته ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذى تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، وذلك خلال جولته بمحافظة الجيزة، برفقة وزير النقل، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك.