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الجيش الجزائرى يسترجع أسلحة وذخيرة بعد عملية تيسمسيلت

الجمعة، 19 مايو 2023 07:00 ص
الجيش الجزائرى يسترجع أسلحة وذخيرة بعد عملية تيسمسيلت عناصر من الجيش الجزائرى - أرشيفية
وكالات

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تمكن الجيش الجزائري من استرجاع أسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى بعملية نوعية نفذها في القطاع العملياتي بتيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.

وأفضت العملية إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن العملية التي نفذتها مفارز الجيش جاءت إثر معلومات أفاد بها الموقوفون.

وذكرت الوزارة أن الجيش تمكن خلال العملية من استرجاع مدفع هاون عيار 60 ملم، وبندقية رشاشة "أف أم بي كا"، وبندقيتين مضخيتين، وبندقيتين نصف آليتين من نوع "سمينوف"، و3 بنادق تكرارية، وبندقيتي صيد، ومسدسين من نوع "كولت"، و4 مخازن ذخيرة، و9 قذائف هاون.

كما تمكن من الاستحواذ على 1646 طلقة من مختلف العيارات وأربعة 4 قنابل يدوية، بالإضافة إلى أغراض أخرى.


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