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البيئة تناشد المواطنين بسرعة التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الجمعة، 19 مايو 2023 10:00 م
البيئة تناشد المواطنين بسرعة التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
كتبت ـ منال العيسوى

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ناشدت الدكتورة ياسمي فؤاد وزيرة البيئة، المواطنين بسرعة تقديم مشروعات تحافظ على البيئة وتراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال الموقع الإلكتروني www. .sgg.eg، بهدف إيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدة على أهمية العمل سويا للحفاظ على الزخم الذي تم على مستوى المحافظات العام الماضى، وأنه بعد انطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أبريل الماضي، أصبح ضروريا عمل وزارة البيئة واللجنة المنسقة للمبادرة، فى نشر الوعي بماهية المشروعات الخضراء الذكية داخل المحافظات،  حتى يتمكن المستثمرون من التقدم للمسابقة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات صحفية، أنه خلال احتفال مصر بيوم البيئة العالمي 5  يونيو المقبل، سيتم تعريف وعرض مبادرة المشروعات الخضراء، وزيارة  كل محافظة من المحافظات الفائزة، وذلك لمدة أسبوع لعرض قصص نجاح هذه المحافظات، من أجل نشر معلومات حول المبادرة، بما يمكن المستثمرين من التقديم للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني لها، مشددة على ضرورة مد فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني حتى نهاية شهر يونية، ليتثني للجميع التقديم وإعطاء فرص لأكبر عدد للمشاركة فى المبادرة. 
 
وشددت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تسليط الضوء على المحافظات التي فازت من قبل،  وعرض قصص نجاحها، مؤكدة على ضرورة التواصل مع المشروعات التي لم تفز،  وكانت قريبة من الفوز وحثها على التقديم في المسابقة مرة أخرى لإعطائها فرصة أخرى للفوز.
 
 
 

البيئة

المشروعات الخضراء

اليوم العالمى للبيئة

المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



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