وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه تم استخدم تقييم المعدات الجديدة بشكل خاطئ، بدلا من المعدات المستخدمة المأخوذة من المخزونات الأمريكية.

وأضاف أنه قد تم تجاوز قيمة الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 3 مليارات دولار، وهو خطأ قد يستدعي مطالبة الوزارة للكونجرس بمزيد من الأموال لدعم كييف في المعركة هذا الربيع.

وأوضح أنه تم استخدام قيمة أعلى، عن غير قصد، لبعض الأسلحة على الأقل التي أرسلها البنتاجون إلى أوكرانيا، عبر اعتماد تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات.