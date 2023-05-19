البحرين تدين اقتحام مسؤولين ومتطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين بشدة قيام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ونواب في الكنيست ومتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الخميس - ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القرارات الدولية، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين، ووقف أي ممارسات عنصرية أو استفزازية من شأنها تأجيج التوتر وعدم الاستقرار.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التهدئة وعدم التصعيد، ودفع عملية السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.