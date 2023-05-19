وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمُشاركين في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق محافظة قلقيلية، بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المسيرة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وذلك إحياء للذكرى الـ75 للنكبة وتنديدًا بمسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم جنود الاحتلال البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي محافظة "نابلس"، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات "بيتا" و"قريوت" و"بيت دجن".

واندلعت المواجهات في "قريوت" بعد اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة نبع الماء في القرية، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 12 فلسطينيًا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب مواطنان بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، جرى علاجهما ميدانيا.