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الأمين العام لمجلس التعاون يدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

الجمعة، 19 مايو 2023 12:45 م
الأمين العام لمجلس التعاون يدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إيمان حنا

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره لاقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حمايةً من الشرطة الإسرائيلية. وفق بيان للمجلس.

وقال إن استمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وانتهاك حرماته يعد تصعيداً خطيراً، واستباحةً للحرم القدسي، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، والجهات الإقليمية والدولية والأخرى ذات الصلة والمؤثرة للعمل بجدية وأكثر فاعلية نحو وضع حد عاجل لاستمرار التهور الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً.

وجدد الأمين العام تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.


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