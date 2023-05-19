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الأمم المتحدة: الكوليرا تهدد مليار شخص فى 43 بلدا حول العالم

الجمعة، 19 مايو 2023 11:11 م
الأمم المتحدة: الكوليرا تهدد مليار شخص فى 43 بلدا حول العالم الكوليرا
كتب محمد جمال

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حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن مليار شخص فى 43 بلدا مهددون بالكوليرا، وأوضحت أنه برغم إمكان وقف العدوى، فإن الموارد الضرورية لذلك تعانى نقصا شديدا، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التوقعات قاتمة وسط مساعيها للحصول على 640 مليون دولار لمكافحة العدوى.

وأضافت أنه كلما تأخر الوقت لتصعيد المعركة، بات الوضع أسوأ، مشيرة إلى أن حملات التلقيح تعطلت إلى حد كبير.

وكشف هنرى جراى، المسئول فى الوكالة عن الاستجابة العالمية للكوليرا، أن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن مليار شخص فى 43 بلدا يواجهون خطر الإصابة بالكوليرا.

ومنذ مطلع العام سجل 24 بلدا إصابات بالكوليرا مقارنة بـ15 بلدا بحلول منتصف مايو 2022.


الكوليرا

الأمم المتحدة

الصحة العالمية



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