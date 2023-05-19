افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 13 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي شبراخيت والدلنجات بتكلفة 13 مليون جنيه وهى:

- مسجد المعيصرة القبلي - شبراخيت على مساحة 1250 م2 وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

- مسجد عزبة دياب - شبراخيت على مساحة 254 م2 وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

- مسجد الغزالي الكبير - الدلنجات على مساحة 750 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " سنن الله الكونية في القرآن الكريم"

وأكدت الخطبة، أن الله سبحانه وتعالى أقام الكون على سنن وقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه الأزلية التي تضبط حركة المخلوقات في تكامل واسنجام دون خلل او اضطراب.