اعترافات لصوص إطارات السيارات بالقاهرة: نفذنا جريمتين بأسلوب الفك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهيمن، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (عدد 3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهـم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها "قيادة أحدهم" بدائرة القسم .. وبحوزتهم (عدد 2 كوريك - 4 مفتاح إطارات – أحجار) .

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية" (مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بالدقهلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.