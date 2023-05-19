اعترافات لصة الذهب فى الوايلى: نفذت جريمتين بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن السيدة المتهمة بسرقة محال الذهب فى الوايلى بأسلوب المغافلة، أقرت بارتكابها واقعتى سرقة أخريين بذات الإسلوب، وأقرت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث له معلومات جنائية أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

كان رجال المباحث بالقاهرة نجحوا فى ضبط إحدى السيدات بالوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر"، واعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة".