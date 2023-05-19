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اختتمت، مساء اليوم /الجمعة/، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثانية والثلاثين، التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و‏قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة إنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليهما. ‏وسيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ للإعلان عن مقررات القمة.

يذكرأن، انطلقت، اليوم الجمعة، في دورتها الثانية والثلاثين، بمدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة الدول العربية في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة الرئيس السورى بشار الأسد ، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الذى يزور المملكة للمرة الأولى.

جاء انعقاد القمة الثانية والثلاثين وسط ظروف دقيقة وغير مسبوقة تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية بين أزمات أمنية وسياسة وأخرى اقتصادية وصحية، بالتوازى مع مساعٍ من قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، لحلحلة تلك الأزمات الإقليمية عبر الحوار مع الأطراف المعنية مدعومة بأجواء إيجابية أضفتها عودة العلاقات السعودية الإيرانية.