اليوم السابع
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احتفالات واستقبالات بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة ببلقاس.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 03:13 م
احتفالات واستقبالات بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة ببلقاس.. صور احتفالات عيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، في مقر الدير، الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمحلية والأوقاف ونواب البرلمان بالمحافظة، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة ببلقاس. 
 
وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة ببلقاس في 12 بشنس، وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة. 
 
ونظمت إيبارشية المنيا المؤتمر النصف سنوي للآباء كهنة الإيبارشية، في الفترة من 14 وحتى 17 مايو الجاري، تحت عنوان "الكاهن والرعاية"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الشهيده دميانه

بلقاس



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