إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفرافرة

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من المرور يفيد بوقوع حادث مروري في مركز الفرافرة ونقل المصابين الى مستشفى المركز، وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بقرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من أحمد الصغير أحمد، 16 سنة، محمد السادات محمود، 17 سنة، عبد الرحمن عادل عبد العظيم، 20 سنة، وجميعهم مقيمون قرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.