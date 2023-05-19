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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفرافرة

الجمعة، 19 مايو 2023 11:38 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفرافرة اسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد،  من المرور يفيد بوقوع حادث مروري في مركز الفرافرة ونقل المصابين الى مستشفى المركز، وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بقرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من أحمد الصغير أحمد، 16 سنة، محمد السادات محمود، 17 سنة، عبد الرحمن عادل عبد العظيم، 20 سنة، وجميعهم مقيمون قرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة. 
 
وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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