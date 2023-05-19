أوقاف الإسماعيلية تفتتح مسجدين بالقصاصين وسرابيوم اليوم الجمعة

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية مسجدين بالمحافظة وهما مسجد النور المحمدى بالنمارطة قرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة على مساحة250 مترا وبتكلفة مليونى جنيه.

واناب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ السيد عطيه مدير الإدارات بأوقاف الإسماعيلية لافتتاح المسجد .

ومسجد ابوهيبة بسرابيوم بمركز ومدينة فايد إحلال وتجديد أقيم المسجد في عام 1918علي مساحة 4200مترا واعيد بناءه عام 1976 وكا اكبر ماذنة بسرابيوم وتم تطويره تطويرا شاملا علي نفقة المغفور لها المرحومة الكيميائية سهير مصطفي هيبه بتكلفه 600000جنيها وتم افتتاحه اليوم الجمعة بدعوة من كبار عائلات ال هيبه بسرابيوم والإسماعيلية .

وذلك بحضور كلا من اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية و المهندس أحمد عثمان وسامى سليم وعصام منسى وأحمد البعلى أعضاء مجلس النواب والعديد من قيادات أوقاف الإسماعيلية واهالى قرية سرابيوم.

واناب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بأوقاف الإسماعيلية فى افتتاح المسجد وإلقاء خطبة الجمعة.

وافتتحت وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا اليوم الجمعة منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 220 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز

مديرية أوقاف المنيا

2. التوحيد – نزلة بنى خلف – مغاغة

3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية

4. المصطفى – عزبة مجلى خليل - المنيا

5. الهداية – بنى حسن الأشراف - المنيا

مديرية أوقاف البحيرة

6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت

7. الغزالى الكبير - الدلنجات

8. المعيصرة القبلى – شبرا خيت

مديرية أوقاف الإسماعيلية

9. النور المحمدى – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. أبو هيبة – سرابيوم - فايد

مديرية أوقاف قنا

2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي

3. العمدة همام – نجع الإمام على – الدهسة – العركى - فرشوط.