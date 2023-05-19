أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 بـ 2235 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 19-5-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب ، اليوم الجمعة في مصر، بحوالي 15 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2235 جنيهًا، وارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2235 جنيها للجرام عيار 21 ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة في مصر، بحوالي 15 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2235 جنيهًا من مستوى 2220 جنيهًا، وعيار 24 سجل 2554 جنيها، وعيار 18 سجل 1916 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 17880 جنيها.



رانيا المشاط تتوسط المشاركين في اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار انتخاب رانيا المشاط نائبًا لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في الاجتماعات السنوية المقبلة ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة جمهورية مصر العربية، في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي شهدت انتخاب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة، ما يعكس العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبي ودورها في دفع الشراكات الدولية وتحفيز جهود التنمية.

وسلطت الوزيرة، الضوء على الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تجاوزت الاستثمارات نحو 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا وذلك منذ تحول مصر إلى دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات، كما أنه على مدار 5 سنوات متتالية منذ 2018 وحتى 2022 جاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس أهمية الشراكة بين الطرفين ودورها في دفع النمو الاقتصادي.

نمو صادرات مصر لدول مجموعة السبع الصناعية إلى 11.4 مليار دولار أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 14.6%. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 14.6%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيرادًا من مصر خلال عام 2022، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها أمريكا 2.3 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، ثم كندا 959.5 مليون دولار، ثـم ألمانيا 942.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 260.8 مليون دولار.