99 ألف طالب يبدأون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تنطلق اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، للفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، والتي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين ونصف، إذ تم تحديد جميع لجان المدارس على مستوى المحافظة وعددها 431 لجنة، والتي سوف يؤدي بها 99000 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام، وتم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير إضاءة جيدة، وعوامل تهوية، وعوامل الأمن والسلامة.

وعقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا مع مديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.

وناقشت مدير تعليم القليوبية، مجموعة من النقاط الهامة منها التأكيد علي تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفني حسب كل مادة، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية .

كما أكدت مدير تعليم القليوبية، على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، مشددة علي منع الغش منعا نهائيا داخل اللجان الامتحانية والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا في اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ في اللجنة الامتحانية.

وأضافت، أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم.