6 طرق لقياس نسبة الدهون.. منها ماسح الجسم ثلاثي الأبعاد

كتب – حسام الشقويرى

يتكون جسمنا من مكونات مختلفة مثل كتلة العضلات ، وكتلة الدهون ، ووزن الماء ، وكتلة العظام ، وما إلى ذلك. دهون الجسم مفيدة ، تمامًا مثل الدهون "الصحية" الموجودة في الأفوكادو. يتم تخزين الدهون في جسمك كرواسب للطاقة والعزل وحماية الأعضاء الداخلية. وكل شخص يحتاج إلى الدهون ليعيش ويعمل. ومع ذلك ، فإن تراكم الكثير من الدهون في الجسم يمكن أن يؤدي إلى السمنة والاضطرابات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولمعرفة مدى صحتك ، ستحتاج إلى حساب نسبة الدهون في جسمك. وتشير نسبة الدهون في الجسم إلى مقدار الدهون الذي يشكل وزن الجسم بالكامل. وكلما زادت كتلة العضلات الهزيلة في جسمك ، انخفضت نسبة الدهون في جسمك. وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة النسبة المئوية للدهون في الجسم.

ما هي نسبة الدهون في الجسم؟

تقيس نسبة الدهون في الجسم الكمية الإجمالية للدهون في الجسم عن طريق التمييز بين الدهون والعضلات. بعبارات بسيطة ، إنها قيمة تخبر مقدار الدهون في وزن جسمك. على الرغم من استخدامها بالتبادل في مكان ما ، لا يمكن الخلط بين نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم. فهو يشير فقط إلى ما إذا كنت تعاني من نقص الوزن أو متوسط ​​الوزن أو زيادة الوزن أو السمنة. لذلك ، لا يمكنها تحديد كمية الدهون في جسمك. ومع ذلك ، فإن نسبة الدهون في الجسم هي مقياس أكثر دقة للدهون في الجسم من مؤشر كتلة الجسم ، وهو تقدير عام. على سبيل المثال ، إذا كنت رياضيًا ، فقد يكون لديك نسبة منخفضة من الدهون في الجسم ولكن مؤشر كتلة الجسم مرتفع بسبب كتلة عضلاتك.

فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا لقياس دهون الجسم

1 - كاليبر سكينفولد

يقيس سمك الدهون تحت الجلد - الدهون الموجودة تحت الجلد ، في نقاط مختلفة من جسمك. إنها واحدة من أكثر الطرق البسيطة والمحمولة والميسورة التكلفة لقياس دهون الجسم في مواقع محددة. يتم استخدام ثلاثة أو أربعة أو سبعة مواقع لتقييم طيات الجلد (أي أجزاء من الجسم).

2 - الوزن الهيدروستاتيكي

تُعرف هذه التقنية غالبًا باسم الوزن تحت الماء أو قياس الحساسية المائية. يتم قياس كثافة جسمك أو وزنك تحت الماء حيث يمارس جسمك قوة مضادة للطفو على الماء. يمكن بعد ذلك حساب نسبة الدهون في الجسم باستخدام الوزن الذي سجلته. نظرًا لأن الدهون أقل كثافة من العظام والعضلات ، فإن الشخص الذي يحتوي على نسبة دهون أعلى يزن أقل تحت الماء من كمية الماء التي يزيحها.

3 - موازين المعاوقة الكهربائية الحيوية

في تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية ، يمكن لمقاييس الحمام عالية الجودة قياس نسبة الدهون في الجسم. تتراوح مقاييس المعاوقة الكهربائية الحيوية من البسيط (مقياس قياسي مع أقطاب كهربائية أسفل كل قدم) إلى المعقد (مقياس به مقابض يدوية مع أقطاب كهربائية إضافية). تعمل جميع الآلات عن طريق إرسال نبضات كهربائية صغيرة عبر الجسم واكتشاف مدى سرعة عودة هذه النبضات. نظرًا لأن الأنسجة الخالية من الدهون توصل نبضات كهربائية أسرع من الأنسجة الدهنية ، فإن وقت الاستجابة الأسرع يرتبط بجسم أقل نحافة.

4 - قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة

عادةً ما يتم استخدام DEXA لتقييم كثافة العظام ، ولكن يمكن للمرء استخدامه لفحص تكوين الجسم. على سبيل المثال ، تستلقي بلا حراك على منضدة بينما يمسح ذراع آلية جسمك بالكامل. ينتج هذا الذراع شعاعًا من الأشعة السينية عالية الطاقة ومنخفضة الطاقة. يمكن للفنيين الحصول على قيم الكثافة المعدنية للعظام ، وكتلة الجسم النحيل ، وكتلة الدهون من خلال مراقبة امتصاص كل شعاع في مناطق مختلفة من الجسم. نظرًا لأن هذا الجهاز يفحص أجزاء الجسم الفردية .

5 - تخطيط تحجم إزاحة الهواء

يقدر تخطيط تحجم إزاحة الهواء (ADP) نسبة الدهون في الجسم. مثل الوزن الهيدروستاتيكي ، يعمل على كثافة جسمك. لكنها تستخدم الهواء بدلاً من الماء. يستخدم هذا الجهاز الرابط بين حجم الهواء والضغط لتقدير كثافة جسمك. أنت تجلس داخل حجرة على شكل بيضة بينما يتم تعديل ضغط الهواء داخل الغرفة. تحتاج إلى ارتداء ملابس ضيقة أو بدلة سباحة للحصول على قياسات دقيقة أثناء الاختبار. ثم أي ثلاثة قياسات تحسب نسبة الدهون في الجسم. تستغرق التقنية بأكملها حوالي عشر دقائق وتنتج نتائج متسقة.

6 - ماسح الجسم ثلاثي الأبعاد

أساس هذا النهج هو بنية الجسم. يستخدم الماسحات الضوئية بالأشعة تحت الحمراء الفعالة والحديثة للحصول على عرض تفصيلي وشامل لشكل الجسم. تولد الماسحات الضوئية المستخدمة في هذا الإجراء بنية ثلاثية الأبعاد للجسم ، مما يسمح بفهم واضح للميزات المطلوبة. تخضع القياسات بعد ذلك لخوارزمية تحسب نسبة الدهون في الجسم ومختلف تركيبات أنسجة الجسم. الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد بها معدل خطأ في دهون الجسم يبلغ 4٪.