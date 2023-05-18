‫تعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية

كتبت أسماء نصار

تحرص وزارة الموارد المائية والري على تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى كيلومتر بالإضافة الى التكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه .

وفى التقرير التالى نتعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية :

1- متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية

2- عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية

3- تحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة من خلال الإدارة المستدامة المعتمدة على النهج العلمي

4- تنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة ، والإستمرار في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية .

5- التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة .

6- مراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .

7- التأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية ، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى .