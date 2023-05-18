اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:28 م
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‫الزراعة تنظم ورشة عمل للاستفادة من المخلفات النباتية فى صناعة الأعلاف

الخميس، 18 مايو 2023 01:24 م
‫الزراعة تنظم ورشة عمل للاستفادة من المخلفات النباتية فى صناعة الأعلاف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، ورشة عمل حول الاستفادة من المخلفات النباتية في صناعة الأعلاف ولتحسين خواص التربة من خلال مراكز الدعم الإعلامي والتنمية التي تمتلكها الإدارة والمجهزة بالقاعات ووسائل العرض والإقامة.
 
وقال الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزيه للإرشاد الزراعى إن هذا الأمر تكلفته قليلة وفائدته كبيرة لبعض المحاصيل، حيث قامت الإدارة بافتتاح المرحله الأولى من البرنامح  في مركز الدعم الإعلام بالإسماعيلية لتدريب اخصائي الإرشاد في 6 محافظات ثم تلى ذلك المرحلة الثانية لتدريب أخصائي الإرشاد في 5 محافظات أخرى ثم المرحلة الثالثة لتدريب المزارعين في المحافظات.
 
وأضاف "الحمادي" أن التدريب في جميع المراحل بواسطة باحثين من الذرة والأرز والأغذية والأعلاف والأراضي والإنتاج الحيواني حتى تكون المعلومه متكامله من جميع جوانبها سواء عن المحصول وصناعه الأعلاف و الإنتاج الحيواني وتحسن خواص التربة وتقليل تلوث البيئة.
 
يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطوير الوسائل الإرشادية وتماشيا مع سياسه الدولة للحد من أثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتى تؤثر على صناعة الأعلاف في مصر.

الزراعة

الارشاد الزراعي

الاعلاف

الذرة



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