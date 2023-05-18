وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء يتابع آخر أيام امتحان الشهادة الإعدادية

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس أخر أيام امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023 بمدرسة الشهيد سيد زكريا خليل التابعة لإدارة راس سدر.

وتفقد وكيل الوزارة سير أعمال لجان الامتحان بالمدرسة التى تضم لجنة مدرستى سعد زغلول الإعدادية بنات وجمال عبد الناصر الإعدادية، واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب من حسن سير الامتحان، بمادة العلوم (فترة واحدة ) من 9 ص: 11 ص مؤكدا الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، ومراجعة بيانات الطلاب والتوقيع ثلاثيا عليها، وحظر حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان.

يذكر أن إدارة رأس سدر التعليمية يعقد بها (15) لجنة امتحانية، فى آخر امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023 بمادة العلوم (فترة واحدة ) بإجمالى عدد 3360 طالب / طالبة ولجان 74 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.