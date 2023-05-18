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وكيل تعليم الأقصر يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بالمحافظة

الخميس، 18 مايو 2023 10:13 ص
وكيل تعليم الأقصر يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بالمحافظة وكيل تعليم الأقصر يتابع إمتحانات الشهادة الإعدادية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، انطلاق جولات مكوكية لقيادات مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، لمتابعة بدء فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية والتى بدأت يوم الخميس 18 مايو الجارى وتنتهى فى الأربعاء 24 مايو، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الامتحانات.

 

وفى هذا الصدد أكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضًا بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ، حيث ناقش مع قيادات المديرية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لجان الشهادة الإعدادية وذلك بحضور صفوت جارج وكيل المديرية وهشام عبد الستار محمود مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية.

 

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، كافة الطلبة مع دخول الامتحانات بالتريث والتمهل قبل الإجابة خلال تأدية امتحاناتهم، مؤكدًا على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال فى الإجابة، كما قرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/ 2023، حيث أوصى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة فى نهاية سير الامتحان، مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.

 


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