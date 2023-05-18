وفاة الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار صباح اليوم

توفى، فجر اليوم، الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار والد الزميل عمرو دويدار الصحفى بجريدة اليوم السابع ، وتشيع الجنازة ويقام العزاء فى مدينة تلا بالمنوفية.

وتتقدم أسرة "اليوم السابع" بخالص العزاء للزميل وسائلين الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يرحم والده ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار عمل مدير تحرير بجريدة عكاظ السعودية حتى عام 2007، وعاد لأرض الوطن فى 2007، وتولى مدير مكتب جريدة المدينة السعودية حتى عام 2014.

وتولى مدير مكتب جريدة عكاظ بالقاهرة حتى عام 2017، وشارك فى تطوير جريدة البلاد خلال الفترة من 2017 حتى 2022.



الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار



الكاتب الصحفى الكبير محمد طلبة دويدار



الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار بالسعودية