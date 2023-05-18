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وزير قطاع الأعمال: 32 مليار جنيه حجم العوائد الاستثمارية لمشروعات عقارية مطروحة

الخميس، 18 مايو 2023 11:05 ص
وزير قطاع الأعمال: 32 مليار جنيه حجم العوائد الاستثمارية لمشروعات عقارية مطروحة خلال الاجتماع
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، والإسهام في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا أن العمل على تنفيذ الاستراتيجية يتم من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات فى اطار السياسة العامة للدولة.
 
وأضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه وأسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس أيمن أبوبكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، ومحمد حلبى مسؤول ملف إدارة الأصول بالوزارة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة الاستثمارية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات التى يبلغ حجم عوائدها الاستثمارية 31.5 مليار جنيه. 
 
واستعرض الدكتور محمود عصمت، بحسب بيان الوزارة اليوم ،مشروعات التطوير العقاري لأرض مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية والدراسة المالية الخاصة بها بعوائد استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، ومشروع تطوير ارض مدينة أسيوط ،والتي تبلغ عوائدها الاستثمارية 22.5 مليار جنيه، وكذلك مشروع التطوير الخاص بأرض محافظة كفر الشيخ بحجم عوائد بلغت 6.5 مليار جنيه.
 
وتمت مناقشة محددات تقييم الأراضي وسعر المتر في كل منطقة واشتراطات التنمية الحضارية فى كل محافظة والدراسات التى تم على أساسها اختيار مجالات التطوير.
 
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة الالتزام بالمخطط العام لمشروعات التنمية الشاملة والمستدامة والتطوير التي تقوم على تنفيذها مختلف جهات الدولة، بما في ذلك المشروع القومي "حياة كريمة" حتى تكون المشروعات نوافذ حضارية تخدم المناطق المحيطة بها اقتصاديا واجتماعياً.
 
 

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القابضة للتشييد



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