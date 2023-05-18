وزير الصناعة يقرر تعيين طارق الجيوشى بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره رقم 166 لسنة 2023، بتعيين طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لاستكمال الدورة الحالية 2021 - 2025 وذلك خلفًا لعضو المجلس المهندس سامي جابر بشاي.

وفاز طارق الجيوشي، بعضوية مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر للدورة الجديدة 2023 - 2027 بعد أن حصد 169 صوتًا من إجمالي حضور الجمعية العمومية الذي بلغ 246 مستثمر.

وأعرب "الجيوشي"، عن تقديره لثقة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بتعيينه عضوًا بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، مؤكدًا أن سيبذل قصارى جهده مع الزملاء أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق صالح منظومة الصناعة الوطنية وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية.

ووجه طارق الجيوشي، الشكر لأعضاء جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر الذين حاز ثقتهم مع 14 من رجال الصناعة والاستثمار بالمدينة لتمثيلهم بمجلس إدارة الجمعية، مشيرًا إلى أن لديه برنامج طموح يسعى لتنفيذه يحقق مطالب وتطلعات أعضاء الجمعية العمومية وكذلك العاملين لديهم.