وزير الزراعة يبحث مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير لدعم برامج الأمن الغذائى

كتبت أسماء نصار

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم مع بندكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصديرالافريقى "افريكسم" بمدينة الأقصر بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وبرافين اجراوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى بمصر.

وخلال الاجتماع رحب الوزير بزيارة أوراما لمركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار حيث قام البنك بدعم برنامج الاغذية العالمى من اجل إعداد وتهيئة المركز بمشاركة وزارة الزراعة ليكون منارة لتبادل خبرات الدول الافريقية ومصر فى مجالات التصدى للتغييرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمراة والشباب والشمول المالى والرقمنة والتدريب وبناء القدرات.

أكد القصير أن هناك عديد من الأزمات العالمية التى اثرت على الاقتصاديات الناشئة مثل التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وانه لابد من التعاون بين بلدان القارة الافريقية لعبور هذه الازمات ورفع مستوى الامن الغذائى وهو ما نجحت فيه مصر وانه يمكن الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ونقلها للبلدان الإفريقية.

وأشار إلى أن مركز الأقصر التنسيقى قد استقبل بالفعل عدد كبير من المتدربين من خمسة عشر دولة افريقية.

وعرض وزير الزراعة تجربه مصر فى مجال الشمول المالى ودعم صغار المزراعين وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بمشروعات تمكين المرأة وزيادة درجه الوعى من خلال الدورات التدربيية والمدارس الحقليه كما أشار إلى تقديم الدعم لكل الدول الأفريقية الشقيقة فى مجال التدريب وبناء القدرات.

طالب القصير إداراة البنك الافريقى بزيادة الدعم لبرامج الامن الغذائى والابتكار الريفى وتمكين المراة والشباب وبرامج الشمول المالى والاقراض منخفض الفوائد حيث اشار إلى أن مصر من خلال البنك الزراعى المصرى توفر حافظة وصلت إلى 20 مليار جنيه للاقراض للمشروعات الزراعية بفائدة لا تزيد عن خمسة بالمائة حيث أن هناك توجهيات للحكومة المصرية بتذليل كافة الاجراءات تيسيرا على المزارعين.

ومن ناحيته قال "اواراما"ان مصر قادرة على نقل القارة الافريقية إلى الامام فى مجالات الأمن الغذائى وإنتاج الغذاء حيث اشار أن القارة الافريقية غنية بمواردها الطبيعية من أراضى صالحة للزراعة ومياه للرى وايدى عاملة رخيصة وبالرغم من ذلك تقوم بلدان القارة باستيراد غذائها وانه يمكن تقليل هذه الفجوة من خلال التعاون ونقل الخبرات.

وأشار إلى أن البنك سوف يقوم بمضاعفة دعمه لبرنامج الغذاء العالمى من اجل دعم صغار المزارعين والمراة والشباب. وان البنك يتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الزراعة فى مختلف المجالات.

وعقب الاجتماع قام وزير الزراعة وبندكت اوراما ومحافظ الأقصر بزيارة مركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار لاطلاعه على الجهود التى تتم ونشر الوعى والتثقيف المال واستمع الوزير والضيف إلى راى المشاركين فى البرامج من السيدات والشباب والاطفال كما شاهدوا عدد من الدورات التدريبية المقامة فى المركز عن الشمول المالى وريادة الأعمال وتعليم الاطفال كيفية الادخار عن طريق برامج ترفيهية. واستمعوا لبعض قصص النجاح من السيدات والشباب.

وفى نهاية الجولة أبدى رئيس البنك إعجابه بالدور الذى تقوم به وزارة الزراعة وأيضا المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالم ووجه بأن يتم مصاعفه الدعم لهذا النشاط وابدى رغبته فى توسيع نطاق الدعم لزياده ودعم الدول الأفريقية.