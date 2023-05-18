وزير التعليم يضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا بأسوان بتكلفة 49 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وضع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا من مرحلة الحضانة إلى الثانوى، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأيضاً قيادات الوزارة والمحافظة.

واستمعا الوزير والمحافظ، لشرح حول مشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا، والذى يقع على مساحة 8114 م2، وبتكلفة 49.2 مليون جنيه، ليضم 42 فصل دراسى منها 6 فصول لرياض الأطفال، و 18 فصل للمرحلة الابتدائية، و 9 فصول للمرحلة الإعدادية، و 9 فصول للثانوى العام داخل 3 ملاحق عبارة عن ملحق أول مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية، ويضم 21 فصل، ومعمل، وقاعات للمجالات والكمبيوتر، وملحق ثانى مكون من دور أرضى، و 4 أدوار علوية، ويضم 21 فصل، ومعمل، وقاعات للمجالات والكمبيوتر، فضلاً عن ملحق ثالث مخصص للأمن المكلف بتأمين المجمع.

وفى الجولة نفسها، تفقد الوزير لجان امتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية، والتى تضم 16 لجنة بإجمالى 365 طالب وطالبة، واطمأن الوزير والمحافظ على أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ثم تفقد الدكتور رضا حجازى واللواء أشرف عطية قاعة تدريب مجهزة بأحدث الحاسبات الآلية والتكنولوجية بدعم من الاتحاد الأوربى، فيما تم أيضاً تفقد حديقة المدرسة، وغرس الوزير والمحافظ أشجار ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة.