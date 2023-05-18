وزيرة خارجية ألمانيا تؤجل عودتها من الدوحة بسبب خلل فنى في الطائرة

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، تأخير طيارة الوزيرة أنالينا بيربوك أثناء عودتها من الدوحة بسبب خلل فنى في إطار الطائرة، التي يتم تشغيلها وصيانتها من قبل القوات الجوية الألمانية.

ونشرت صحيفة دويتشه فيله الألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس الأربعاء، لم تتمكن من العودة إلى برلين من قطر لأن إطار طائرتها كان مفرغا من الهواء، ويتوقع الآن عودة بيربوك إلى العاصمة الألمانية صباح اليوم الخميس.

وقال متحدث في الدوحة إن الطائرة تعرضت لخلل فني منعها من العودة إلى برلين الأربعاء، لكن تغريدة من القوات الجوية (لوفتفافه) أظهرت أنه كان إطارا مفرغا من الهواء.

وقالت التغريدة إن الميكانيكيين لا يمكنهم استبدال الإطار المسطح بأي إطار قديم ، بسبب خطر انفجاره عند الهبوط، وجاء في التغريدة أن الطراز الخاص غير متوفر محليا وبالتالي سيتم إرسال بديل من ألمانيا، ووصلت بيربوك، يوم الاثنين، متأخرة ساعتين إلى جدة، بسبب مشكلة فنية.

يشار إلى أن بيربوك ليست أول مسؤول حكومي ألماني يتوقف بشكل غير مقرر بسبب عطل في طائرة تتبع "لوفتفافه"، وفي نوفمبر 2018، اضطرت طائرة إيرباص "كونراد أديناور" تابعة للقوات الجوية إلى العودة مع المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل ووزير المالية آنذاك أولاف شولتس على متنها في طريقها إلى قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وفي أكتوبر 2018، قضمت قوارض كابلات مهمة لنفس الطائرة أثناء توقفها في إندونيسيا، وفي ديسمبر 2016 ، تقطعت السبل بوزيرة الدفاع آنذاك أورسولا فون دير لاين في طريقها إلى مالي بسبب مشكلة في الكمبيوتر مع طائرتها من طراز إيرباص (إيه 340).