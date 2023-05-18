اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن افتتاح عدد من مراكز تلاوة القرآن الكريم بالمحافظات

الخميس، 18 مايو 2023 12:20 م
وزارة الأوقاف تعلن افتتاح عدد من مراكز تلاوة القرآن الكريم بالمحافظات وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح مراكز تلاوة القرأن الكريم بعدة محافظات حيث يفتتح مركز الشيخ فتحي خليف لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالجيزة، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف يومين في الأسبوع: الاثنين عقب صلاة الظهر والجمعة الساعة العاشرة صباحًا، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.
 
كما يفتتح  مركز الشيخ السيد الغيطاني لتلاوة القرآن الكريم بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.
 
كما يفتتح مركز الشيخ محمد الشرقاوي لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يومين في الأسبوع: الاثنين عقب صلاة الظهر والجمعة الساعة العاشرة صباحًا، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.
 
كما يفتتح مركز الشيخ الباز سلامة لتلاوة القرآن الكريم بمسجد التوحيد بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة يومين في الأسبوع: الاثنين عقب صلاة الظهر والجمعة الساعة العاشرة صباحًا، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.
 

وزارة الاوقاف

الاوقاف

تلاوة القران

القران الكريم



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