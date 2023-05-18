هربا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

لقى طفل فى الثالثة عشر من عمره مصرعه، غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة بقرية المناجاة الكبرى نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة الحسينية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوجود غريق بمياه ترعة المناجاة الكبرى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات أثناء قيام طفل عمره 12 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى بالاستحمام مع مجموعة من أصدقائه بمياه ترعة المناجاة الكبرى وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم استخراج الجثمان من قبل الأجهزة الأمنية، ونقله إلى مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة

تم توقيع الكشف الطبى على الطفل وتبين أن سبب الوفاة اسفكيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويته، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل أصيبت كل من " سامية أ خ" 54 عامة ربة منزل و" سهير ب م" 40 عاما ربة منزل باختناق، إثر نشوب حريق بمنزل بقرية منشية رضوان نطاق مركز أبوكبير، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو كبير المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.