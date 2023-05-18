ننشر مواقيت الصلاة الخميس 18/5/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:11
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:19 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:14
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:08 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:15
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:27 م
وقت صلاة العشاء 8:51 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:50
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