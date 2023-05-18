نقابة التطبيقيين تخصص رقما للاستفسار عن خدمات أصحاب المعاشات

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، برئاسة المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، عن تخصيص رقما لأصحاب المعاشات للاستفسار عن كل ما يخص العضو أو المعاشات أو الورثة وخدمات وأنشطة النقابة، وهو: 01158809981، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة يتلقى كافة الاستفسارات يوميا من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

يأتى ذلك بعد، عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبيقيين، اجتماع، لأداء المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين القسم بعد نجاحه فى الانتخابات على منصب النقيب العام، والتى اجريت يوم 15 أبريل 2023، بالإضافة إلى إعادة تشكيل هيئة المكتب بالتصويت من خلال أعضاء المجلس الأعلى للنقابة والتى اسفرت عن التالى: منصب الأمين العام الأخصائى محمد سمير نقيب المحلة، والوكلاء، هم: الأخصائى محمود عبدالمولى نقيب اسوان، الأخصائى محسن مراد نقيب شبرا، منصب أمين الصندوق الأخصائى كمال خضراوى نقيب أسيوط، منصب الأمين العام المساعد الأخصائى صالح حسن نقيب الإسماعيلية، منصب أمين الصندوق المساعد الأخصائى حسن عيسى نقيب حلوان.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبيقيين، فوز المهندس رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين بـ344 صوتا من إجمالى 416 صوتا، وأجريت كافة عمليات التصويت بانتخابات النقيب العام للتطبيقيين تتم بشكل "مميكن"، وذلك من خلال جهاز يعرض على شاشته أسماء كافة المرشحين على مقعد النقيب العام، ويتيح لكل ناخب أن يختار المرشح الراغب فى اختياره، ومن ثم يطبع الجهاز استمارة باسم المرشح الذى تم اختياره ويتم وضع الاستمارات بصندوق الاقتراع.