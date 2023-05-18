اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:35 م
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نائب محافظ المنيا يعلن توريد 246 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة

الخميس، 18 مايو 2023 01:17 م
نائب محافظ المنيا يعلن توريد 246 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة توريد القمح - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الففار

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أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت 246952 الف طن و405 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة ، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

 


مديرية التموين

وزارة التموين

محصول القمح

اخبار المنيا

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