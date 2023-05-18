وقال حميدي - عقب اللقاء - إنه أطلع رئيس الحكومة على دور المجلس وما يقوم به من تحضيرات للمشاركة في مؤتمر العمل العربي ، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى اجتماع المجالس الاقتصادية الإجتماعية العربية.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مباحثات في الأمور الإقتصادية والإجتماعية بلبنان وحول نشاط المجلس في هذا المجال.

