مونتانا أول ولاية أمريكية تفرض حظرا على تطبيق تيك توك بدءا من العام المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تقوم بحظر تيك توك بعد أن وقع الحاكم تشريعا يحظر متاجر تطبيقات الهواتف من تقديم التطبيق داخل الولاية بحلول العام المقبل.

وبحسب ما قالت صحيفة الجارديان، فإن الخطوة تعد من بين الأكثر درامية فى سلسلة من خطوات التصعيد الأمريكى ضد تيك توك، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس.

وأصبح تيك توك محل تدقيق كبير بسبب صلته بالصين، فى ظل مخاوف من أن الصلات يمكن أن تمثل تهديدا للأمن القومى.

وقامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية بحظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، وهددت إدارة بايدن بحظر للتطبيق على الصعيد الوطنى ما لم تقم الشركة ببيع أسهمها.

وسبق أن نفت الشركة أنها قامت من قبل بمشاركة أي بيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إنها لن تفعل إذا تم مطالبتها بذلك.

وتعليقا على القانون الجديد، قالت تيك توك فى بيان إنه ينتهك الحقوق الممنوحة لسكان مونتانا بموجب التعديل الأول للدستور الامريكى بالحظر غير القانوني لتيك توك. وأكد البيان عزم الشركة الدفاع عن حقوق مستخدميها داخل مونتانا وخارجها.

وفى مارس الماضى، اضطر الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زى تشو للدفاع عن علاقة الشركة بالصين، فى جلسة بالكونجرس، تعرض خلالها لانتقادات شديدة حول تأثير الشبكة على الصحة العقلية للشباب.

وتعد تيك توك واحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتاعى شعبية فى العالم ولديها أكثر من مليون مستخدم فى الولايات المتحدة، ولا تزال هناك تساءلا حول حجم الحظر الذى سيفرض وتأثيره على صناع المحتاوى على المنصة.

وسيتم تطبيق قانون مونتانا الجديد بدءا من الأول من يناير، ويحظر القانون تنزيل تيك توك فى الولاية، وسيفرض غرامة على أى كيان، سواء متجر التطبيقات أو تيك توك، تصل إلى 10 آلاف دولار فى اليوم فى كل مرة يعرض على شخص القدرة على الوصول إلى المنصة أو تحميل التطبيق. ولن يتم تطبيق العقوبات على المستخدمين.