وقال بيرشيفسكى- على هامش المنتدى الاقتصادى الدولى الرابع عشر "روسيا/ العالم الإسلامي: منتدى قازان"- "إنه في سياق بدء فك (دولرة) الاقتصاد، فإن أحد الشروط الرئيسية للتنمية المستقرة للروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية، هو وجود بنية تحتية مستقلة للتسديد والمدفوعات، لذلك نعمل حاليا لتحقيق ذلك"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية.



وأضاف "نحن بحاجة إلى ربط أنظمة الدفع الوطنية البديلة لنظام (سويفت) وتوسيع استخدام أنظمة الدفع هذه خلال تجارتنا"، مشددا على أننا نعطي أولوية الاهتمام بهذه القضية، لأننا ندرك أن التخلي عن النظام المالي المتمركز حول الغرب لصالح عالم متعدد العملات، أمر لا مفر منه في المستقبل المنظور.



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، قد قال- في وقت سابق اليوم- "إن العمل يجري حاليا لوضع خيارات مكافئة لإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" (المصرف الزراعى الروسى) بمنظومة "سويفت".