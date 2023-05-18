وقال كولمزين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الخميس، إن قرية منجم أوكتيابرسكي تعرضت لقصف بربري وبحسب المعلومات الأولية فقد تضرر عدد من المباني السكنية والمستشفى رقم 21"..مضيفة أن القوات الأوكرانية أطلقت 7 قذائف عيار 155 في الساعة السابعة صباحا في منطقة كويبيشفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

فى المقابل، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، إلى أن امرأة تبلغ من العمر 68 عامًا لقت حتفها جراء قصف شنته القوات الروسية الليلة الماضية على بلدة هوليايبول التابعة للإقليم.

وذكر مالاشكو -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية-:" لسوء الحظ، توفت مواطنة من هولييابول تبلغ من العمر 68 عامًا متأثرة بجروح أصيبت بها أثناء القصف"..مضيفا أن ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 44 و51 و70 عامًا أُصيبوا من جراء هجمات معادية ضد بلدة ستيبنوهيرسك، وقد تم نقلهم إلى منشأة طبية حيث يتلقون كل المساعدة اللازمة، مشيرًا إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة تسببت في تدمير أو إتلاف ما لا يقل عن 31 بناية، بما في ذلك منازل وممتلكات المدنيين.

وبحسب "يوكرين فورم"، قصفت القوات الروسية 16 بلدة وقرية في منطقة زابوروجيا القريبة من خط الجبهة خلال يوم أمس.



