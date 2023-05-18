مكافحة الإدمان ينظم سلسلة ندوات لطلاب جامعة الوادى الجديد عن خطورة المخدرات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب الجامعة عن الإدمان وتعاطى المواد المخدرة فى عدد من الكليات بحضور فايزة عبد الحميد مدير إدارة شئون تنمية البيئة بالجامعة وحسن أحمد حسن بإدارة المشروعات البيئية والعاملين بكليات الجامعة والإدارات التابعة والمبنى الإدارى للجامعة وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئة بالجامعة.

ويجرى عقد تلك الندوات التوعوية وفقًا لبروتوكول بين جامعة الوادى الجديد وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لتنفيذ برامج توعوية على مدار العام بهدف نشر ثقافة الوعى بأضرار وأخطار المخدرات بأنواعها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية لجامعة الوادى الجديد وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وقال الدكتور محمد رمضان شعبان أخصائى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء أن الصندوق قد إستأنف تنفيذ خطة البرامج الوقائية والتوعوية بعد توقف عدة سنوات بمحافظة الوادى الجديد وقد استهل الصندوق تنفيذ برامجة الوقائية والتوعوية بتنفيذ ندوة موسعة للعاملين بجامعة الوادى الجديد.

وأضاف رمضان أنه سيتم تنفيذ هذه الندوات شهريًا بالمحافظة وفى جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأندية والتجمعات الشبابية ومراكز الشباب وذلك بهدف رفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات بين فئات المجتمع وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الوقائية والتثقيفية المتمثلة فى الندوات والتدريبات والمعسكرات وبرامج الحماية الأسرية.