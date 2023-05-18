مقتل 85 على الأقل فى اشتباكات بين رعاة الماشية ومزارعين وسط نيجيريا

كتب محمد جمال

ارتفع عدد القتلى فى الاشتباكات التى جرت بين رعاة ومزارعين فى ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من ثلاثين إلى 85، كما أعلن مسئول محلى الخميس، حسبما نقلت "يورو نيوز".

وصرح رئيس مجلس الحكم المحلى وزير دابوت دانيال لوكالة فرانس برس أنه عقب الهجمات التى وقعت الاثنين فى منطقة مانجو "انتشلت 85 جثة".

وأضاف أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح من دون أن يحدد عددهم، بينما "دُمر العديد من المنازل وتشرد عدد كبير من الأشخاص".

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية أيضًا أن "آلاف الأشخاص باتوا على الطرق يبحثون عن أماكن آمنة يلجؤون إليها" فى أعقاب الهجمات.

ولم تتضح بعد الأسباب التى أدت إلى تفجر أعمال العنف الأخيرة، لكن عمليات القتل المتبادلة بين رعاة ماشية ومزارعين، كثيرًا ما تنتهى بهجمات تشنها عصابات مدججة بالسلاح على قرى.

وقال مدير عمليات البحث والانقاذ فى وكالة الطوارئ جونى بالا، إن فريق الوكالة زار المنطقة الأربعاء.

وصرح بالا لوكالة فرانس برس: "تمكنا من رؤية منازل لا تزال تحترق" مضيفًا "لم نتمكن من الاقتراب أكثر لأن الشبان كانوا غاضبين".

وأعلنت الشرطة الخميس أنها اعتقلت خمسة أشخاص على خلفية أعمال العنف، وأكد المتحدث باسم الشرطة الفريد ألابو فى بيان "نشر وجود أمنى كثيف".

وقال: "حتى الآن عاد الهدوء إلى منطقة حكومة مانجو المحلية عمومًا فيما تتواصل عمليات المراقبة".