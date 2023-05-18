معدل البطالة 7,1 ٪ خلال الربع الأول لعام 2023

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0,1٪ عن الربع السابق.

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

30,571 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2023

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,571مليون فرد مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,255 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,316 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (241) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (14) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (227) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,171 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالى قوة العمل (1,137مليون ذكور ،1,034 مليون إناث) مقــابـل 2,185 مليون متعطل عن الربع السابق 2022 بأنخفاض قـدره (14) ألف متعطل بنسبة 0,6 ٪، وبارتفاع قــدره )26( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,2٪

المتعطلون طبقاً للنوع :

4,5٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 19,2٪ بين الإناث خلال الربع الأول لعام 2023

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.5٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.7٪ في الربع السابق وكذلك 4.9٪ في الربع المماثل من العام السابق ,

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 19.2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 19.3٪ في الربع السابق مقابل 17.7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 60,3٪ مقابل 63,0٪ فى الربع السابق من أجمالي المتعطلين

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 60.3 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 6,0٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8,6٪ للذكور ، 3,1 ٪ للإناث) مقابل 7,7٪ فى الربع السابق (الذكور 10,1٪و الإناث 4,8٪) ,

• 27,2٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26,4 ٪ للذكور ، 28,2 ٪ للإناث) مقابل 29,4٪ فى الربع السابق( الذكور28,1٪ و الإناث 31,0٪) ,

• 27,1٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 25,8٪ للذكور، 28,6٪ للإناث) مقابل 25,9٪ فى الربع السابق ( الذكور 24,7٪ و الإناث 27,3٪) ,

• 39,7 ٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 39,2٪ للذكور ، 40,1٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37,1٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 37,0 ٪ للذكور ، 36,9 ٪ للإناث).

متعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر و الريف ) :

10,3٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,7٪ فى الريــف خلال الربع الأول لعام 2023

• بلغ معدل البطالة في الحضر 10,3٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,7٪ فـــي الربــع السابق مقابل 10,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,7٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,5٪ في الربع السابق مقابل 4,5 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

81,7٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأول لعام 2023

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 81,7٪ في الربع الحالي مقابل 83,2 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

• 37,8٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,0٪ بالربع السابق و 37,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 43,9٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 46,2٪ بالـربع السابق بينما كان 45,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون:

28,400مليون مشتغل خلال الربع الأول لعام 2023

بلغ عـدد المشتغلين 28,400 مليون فرد بينما كان 28,159 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,9٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,896 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,504مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

74,0٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الأول لعام2023

• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي21,023مليون مشتغل ( 17,961 مليون ذكور ، 3,062مليون إناث) بنسبة 74,0٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 75,0٪ في الربع السابق ،مقابل 72,4٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 834 ألف مشتغل ( 791 ألف مشتغل ذكور ، 43 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 2,9٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3,0٪ في الربع السابق مقــابل 3,2٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,256 مليون مشتغل (4,735مليون مشتغل ذكور ، 521 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18,5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 17,9٪ في الربع السابق مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,287 مليون مشتغل (566 ألف مشتغل ذكور ، 721 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4,5 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,0٪ في الربع السابق مقابل 4,8 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

43,0٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول لعام 2023

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43,0٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,8٪ في كلا من الربعيين السابق والمماثل للعام السابق .

• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,1٪ مقابل 68,5٪ فى الربع السابق مقابل 69,3٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 15,5٪ بينما كان 15,1٪ في الربع السابق مقابل 15,2 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42,2٪ ، فى الريف 43,6٪) بينما كان ( في الحضر 42,2٪، 43,3٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42,7 ٪ ، في الريف 42,8 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58,8٪ .

أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

• نشاط التشيد والبناء (149 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط تجارة الجملة والتجزئه (144) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصحة ( 138 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصناعات التحويلية (94 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الأول لعام 2023 1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,127مليون مشتغـــل ( 4,412 مليون ذكور ، 715ألف إناث) بنسبة 18,1٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2. بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,160 مليون مشتغل (3,493مليون ذكور ، 667 الف إناث ) بنسبة 14,6٪ من اجمالي المشتغلين .

3. كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4,123مليون مشتغل ( 4,101 مليون ذكور ،22 ألف إناث ) بنسبة 14,5٪ من إجمالي المشتغلين ,

4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,637مليون مشتغل (3,334مليون ذكور ,303 ألف إناث ) بنسبة 12,8٪ من اجمالي المشتغلين.

5. بلــغ عدد المشتغلين فى نشـاط النقل والتخزين 2,629 مليون مشتغل (2,591 مليون ذكور ،38 الف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.