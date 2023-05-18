مصرع موظف لسقوطه من سيارة نقل في كفر الشيخ

لقى موظف بكفر الشيخ، مصرعه ، إثر تعرضه للسقوط من أعلى صندوق سيارة ربع نقل بأحد الطرق بمركز كفرالشيخ، وتم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بتلقيه إشارة بوجود بلاغ من أهالي إحدى القرى بمركز كفر الشيخ، بوجود مصاب، "س.ا"، 42 سنة، موظف وأثناء استقلاله سيارة ربع نقل بأحد الطرق بمركز كفر الشيخ ، أختل توازنه وسقط منها وارتطمت رأسه بالأسفلت، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المخ، وتوفي فور وصوله لمستشفى كفرالشيخ العام.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، والتحري وسماع الشهود وإجراء المعاينة، تبين حدوث الوفاة، طبقًا لما سبق، ولم يتهم أهليته أحد بالتسبب في وفاته، ولاتوجد شبهة جنائية، وتم التصريح بدفن الجثمان.