اليوم السابع
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مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله فى الشيخ زايد

الخميس، 18 مايو 2023 02:43 ص
مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله فى الشيخ زايد إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي خلال عمله بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهربائي في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وكشفت التحريات أن الضحية خلال عمله في تنظيف سطح منشأة، أصيب بصعق كهربائي أثناء عمله، مما أسفر عن مصرعه في الحال. تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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صعق كهرباء

الشيخ زايد

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