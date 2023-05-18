مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء عمله فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي خلال عمله بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب نتيجة إصابته بصعق كهربائي في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وكشفت التحريات أن الضحية خلال عمله في تنظيف سطح منشأة، أصيب بصعق كهربائي أثناء عمله، مما أسفر عن مصرعه في الحال. تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.