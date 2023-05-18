اليوم السابع
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مرفق الكهرباء ينشر أسس تحديد جهة توصيل التيار للمنشآت غير السكنية

الخميس، 18 مايو 2023 03:58 م
مرفق الكهرباء ينشر أسس تحديد جهة توصيل التيار للمنشآت غير السكنية مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أسس تحديد جهة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنية، وهى كالاتى:

1) عن طريق شركة توزيع الكهرباء المختصة على الجهد المنخفض 220،380 فولت

إذا كان الحمل الأقصى للمنشأة غير السكنية حتى 500 ك.ف.أ.

2) عن طريق شركة توزيع الكهرباء المختصة على الجهد المتوسط 11،22 ك.ف.

إذا كان الحمل الأقصى للمنشأة غير السكنية أكثر من 500 ك.ف.أ وحتى 30 م.ف.أ.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org                                 

5من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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