مدينة أرمنت تستضيف لقاء ضمن مبادرة أملك فى عملك لدعم الشباب والفتيات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استضافت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بحضور العميد عادل شرشر رئيس المركز، قيادات وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وذلك لمواصلة مجهودات وحدة السكان ومبادرة أملك فى عملك، بقيادة رجاء شوقى مدير وحدة السكان، حيث يهدف التدريب إلى خلق أفكار ريادية لمواكبة التحديات الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال شرح وتفصيل سياسة العمل الحر وتوليد الأفكار الريادية الجادة.

وتم خلال فعاليات اللقاء تعريف المتدربين بخدمات مبادرة رواد النيل، وتم التعريف بخدمات الشمول المالى والمصرفى ومزايا مبادرات بنك مصر للشباب، وبحضور منسق إدارة أرمنت الصحية بوحدة السكان، وأيضًا منسق الشباب والرياضة بوحدة السكان، ومنسق الشؤون الاجتماعية بوحدة السكان، وأيضًا منسق الأوقاف بوحدة السكان ومنسق وحدة السكان.

وشارك فى فعاليات المبادرة واللقاء بمدينة أرمنت، كل من أحمد العراقى المنسق العام لوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمى للسكان، وأمينة سيد غباشى منسق وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وعرفة الرملى مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ومحمد كمال وهدير موسى وآلاء محمود مسؤولى مبادرة رواد النيل من البنك المركزى المصرى، وذلك لتدريب شباب أرمنت المستفيدين من مبادرة (أملك فى عملك)، والتى أطلقتها وحدة السكان بمشاركة بنك مصر، ومبادرة رواد النيل من البنك المركزى المصرى، وجهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال.

فيما نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز إسنا جنوب الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "صحتك مسئوليتك"، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وقد حاضر الدكتور نبيل أخصائى الكلى والمسالك البولية، خلال فعاليات الندوة عن أمراض الكلى وأهمية شرب المياه فى فصل الصيف، وعن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وأسباب منع الحقن فى الصيدليات، وذلك للحفاظ على سلامة المنتفعين، حيث تقوم الوحدة الفرعية للسكان بإسنا بمتابعة وتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام المحافظة فى تنفيذ الأنشطة والمبادرات المختلفة، وذلك طبقًا لرصد المشكلات من خلال منسقى وحدة السكان.



حضور لقاء ضمن مبادرة أملك فى عملك لدعم الشباب والفتيات



فعاليات لقاء ضمن مبادرة أملك فى عملك لدعم الشباب والفتيات



لقاء ضمن مبادرة أملك فى عملك لدعم الشباب والفتيات