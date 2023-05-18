محكمة أمريكية تقضى بالسجن المؤبد ثمانى مرات على رجل دهس 8 أشخاص بنيويورك

كتب محمد جمال

قضت محكمة أمريكية فى نيويورك بالسجن المؤبد ثمانى مرات على رجل دهس ثمانية أشخاص، بحسب شبكة "سى بى إس نيوز".

يذكر أن سيفولو سايبوف المولود في أوزبكستان دهس عام 2017 ثمانية أشخاص عندما قاد الشاحنة على مسار مخصص للدراجات فى مانهاتن فى نيويورك، مما أدى إلى دهس ثمانية من راكبى الدراجات وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة ولم يتوقف إلا بعد اصطدامه بحافلة مدرسية.



سى بى اس نيوز

واتهم سايبوف بقتل ثمانية أشخاص و12 محاولة قتل ومساعدة منظمة داعش الإرهابية، وقد اعترف سايبوف للمحققين بأن مقاطع فيديو إرهابية كانت مصدر إلهام لارتكاب هجوم باستخدام الشاحنة.

يذكر أن محكمة أمريكية حكمت، فى وقت سابق، على أمريكى هاجم بسيارته حشد من الناس في موكب احتفالي بمناسبة عيد الميلاد بالسجن أكثر من 700 عام.