محافظ كفر الشيخ: غلق منشأتين لتصنيع الأعلاف أسبوعين لضبط أكثر من 10 أطنان قمح

وتضمن القرار غلق مصنع أعلاف بقرية كفر المرازقة التابع لمركز قلين، لضبط 4 أطنان و900 كيلو قمح بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 2442 جنح مركز قلين، وغلق مدشة حبوب بقرية قمسيون شرق، التابعة لمركز مطوبس، وضبط 5 أطنان و865 كيلو قمح، وتحرر المحضر رقم 854 جنح مركز مطوبس.

وكانت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث التموين برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشأتين، وجرى التحفظ على المضبوطات.