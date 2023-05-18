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محافظ كفر الشيخ: استمرار توسعة الطرق لتسهيل الحركة المرورية

الخميس، 18 مايو 2023 12:55 ص
محافظ كفر الشيخ: استمرار توسعة الطرق لتسهيل الحركة المرورية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تفقد عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها شرق مدينة كفر الشيخ، مساء أمس الأربعاء، موجها بالانتهاء من توسعة الطريق من كوبري القنطرة المعدني الجديد، اتجاها لموقف كفر الشيخ، وشارع عبد الهادي راضي، والذي تم الانتهاء من رصفه، وتمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المروري الذي تشهده هذه الشوارع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تابع أعمال تبطين الترع "ترعة ميت يزيد والشاكرية"، موجها بسرعة الانتهاء من تبطينهما، كما تابع سير الحركة المرورية بموقف كفر الشيخ العموم، ومداخل ومخارج المحافظة، للاطمئنان على تيسير وسهولة الحركة المرورية دون حدوث تكدس مرورى.


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