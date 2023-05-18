محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بتفقد عدد من المخابز للاطمئنان على جودة الخبز

وشملت الجولة المرور على مجمع إنتاج الخبز الآلى بالصالحية ومخبز بمنطقة الشئون وسيارة توزيع الخبز بمنطقة بنزايون بوسط المدينة، حيث قام بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره.

ونقل السكرتير العام المساعد، توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لمفتشي التموين بالمتابعة اليومية والمستمرة لسير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين، مع إلزام مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمن يستحق، مع ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف.