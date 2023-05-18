محافظ شمال سيناء يلتقى أعضاء جمعية أحياء التراث المصرية

شمال سيناء - محمد حسين

التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية أحياء التراث المصرى برئاسة الدكتور هشام الشاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور أعضاء الجمعية منهم الدكتورة، منى عبد الهادى الأستاذ بكلية البنات فى جامعة عين شمس، عزة جبر بالمركز القومى للبحوث والدكتورة هالة نوير رئيسة نشاط فى مفاعل انشاص والفنانة التشكيلية دنيا الشونى والدكتورة أميرة جلال استاذة وطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، نيفين السيد المستشار المالى بالبنك المركزي.

وأكد المحافظ على عودة الحياة إلى طبيعتها إلى محافظة شمال سيناء بتوجيهات من القيادة السياسية، مشيرًا إلى قيام المحافظة بتنشيط السياحة الداخلية سواء سياحة الاصطياف أو السياحة الثقافية لزيارة معلم المحافظة.

واضاف المحافظ، أن شمال سيناء حباها الله بطبيعة خلابة ساحرة وطقس معتدل الحرارة وشواطئ تمتد لأكثر من 300 كيلو متر ومحميات طبيعية، كمحمية الزرانيق، وبحيرات مثل بحيرة البردويل والتى تعد من أنقى بحيرات العام وتجود بأنواع مختلفة من الأسماك والقشريات، فضلًا عن الثروات الطبيعية مثل جبال الرخام والرمل الزجاجى وغيرها من الثروات الطبيعية.

وطالب المحافظ المواطنين من مختلف المحافظات المصرية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الخلابة وجوها الساحر وشواطئها، معلنًا عن افتتاح موسم الصيف فى مختلف شواطئ المحافظة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية على أن زيارة أعضاء الجمعية لمحافظة شمال سيناء زيارة تضامنية للتعرف على المحافظة واستكشاف تراثها الطبيعى والإنسانى والثقافى، لافتًا إلى أن وفد الجمعية يضم 35 عضوًا.

واضاف أن جمعية أحياء التراث المصرى جمعية ثقافية خيرية، تهدف رحلتها إلى شمال سيناء لتنشيط السياحة بالمحافظة وتقديم خدمات للمجتمع المدنى والترفيه والاستمتاع بزيارة بحيرة البردويل ومحمية الزرانيق كتراث طبيعى وقلعة العريش كتراث تاريخى والاستمتاع بجمال الشواطىء بالمحافظة وجوها الساحلى المنعش كما سيقوم أعضاء الجمعية بجولة حرة بوسط مدينة العريش للتسوق وشراء المنتجات السيناوية.