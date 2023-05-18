اليوم السابع
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محافظ سوهاج يكرم 62 من عمال النظافة والخدمات المعاونة.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 02:19 م
محافظ سوهاج يكرم 62 من عمال النظافة والخدمات المعاونة.. صور محافظ سوهاج يكرم 62 من عمال النظافة
سوهاج عمرو خلف

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شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية حزب " الشعب الجمهورى " بعيد العمال، والتى أقيمت بنادى المحليات بمدينة ناصر حى شرق سوهاج، بحضور المهندس محمد عويضة أمين عام حزب الشعب الجمهورى بسوهاج، والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب، وأكرم العمدة الأمين العام المساعد للحزب، ومحمود زيدان أمين العمال، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعمال النظافة، والخدمات المعاونة بالوحدات المحلية المختلفة. 
 
وكرم محافظ سوهاج خلال الحفل عدد 62 عامل من العمال المتميزين من الوحدات المحلية، من عمال النظافة، والخدمات المعاونة"، حيث تم منحهم شهادات التقدير ومبلغ مالى، تقديرا لما بذلوه من مجهودات، وتفانيهم فى أداء مهام عملهم.
 
وهنأ المحافظ جميع الحضور، والعمال المكرمين، معربا عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج بصفة خاصة، وذلك بمناسبة " عيد العمال "، مؤكدا أن تكريم العمال اليوم، يأتى تقديرا لما يبذلونه من جهد متميز، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الأساسية فى منظومة العمل بالمحليات.
 
ومن جانبهم أعرب العمال المكرمين عن خالص امتنانهم، لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن تكريم المحافظ لهم، سيكون له مردود إيجابى، على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص.
 
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محافظ سوهاج

الشعب الجمهورى

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عيد العمال



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